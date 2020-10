Állandóan orvoshoz kellett vinni Kárpáti Rebeka kis kedvencét, Aperolt az utóbbi időben. A modell nem tud megnyugodni, mert egyre több aggasztó tünetet produkál a kutya.

„Nagyon sokáig semmi baja nem volt. Most meg egyszerre minden. Először elkapott egy vírust, ami szétszedte a gyomrát és az emésztését. Aztán műteni kellett volna a kis lábát, mert folyamatosan kiugrott a helyéről, de a doktor az utolsó pillanatban lefújta a beavatkozást, mert nagyon komplikált és kockázatos volt" – árulta el követőinek Rebeka az Instagram-oldalán.