A színésznő úgy gondolja, hogy tíz év múlva, ötvenkét évesen is ugyanilyen bohókás és laza anyuka lehetne majd, mint amilyen most is lenne. Bár a párjával készen állnak a családalapításra, a pontos időpontot a sorsra bízták.

„Ez egy nyitott kérdés nálunk, de tőlünk bármikor jöhet a baba, és nincs limit, hogy csak egyet szeretnénk. Jön, amennyinek jönnie kell" – kezdte a Borsnak Andi, akita FitBalance rendezvényen adott elő.

A humoros színésznőnek is természetesen vannak rosszabb napjai, ennek ellenére a szervezők nem találhattak volna nála alkalmasabb személyt arra, hogy valaki a lelki kiegyensúlyozottságról, egészségről beszéljen. Andi pedig azzal is megmutatta hihetetlen optimizmusát, hogy attól sem esne kétségbe, ha Gáborral nem jönne össze a közös gyermek.

„Totálisan nyitott vagyok az örökbefogadásra, és ebben a témában sem a nehézséget látom. Ha valamiért nem sikerülnének a próbálkozásaink, akkor azt fogom mondani: semmi baj, nekem másképp lesz gyermekem, és örökbe fogadok. És nem számítana milyen bőrszínűek, hogy néznek ki, hány évesek. És tessék, máris többes számban beszélek! – mondta a színésznő nevetve.