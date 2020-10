Világszínvonalú dallal, és menő videóklippel rukkolt elő a népszerű magyar énekes, Berkes Olivér és a BWS.

„Hallottunk anno egy dalt a rádióban, amiről azt hittük, hogy valami amerikai produkció. Később kiderült, hogy Berkes Olivér volt az! Ezek után amikor megkeresett minket a demóval, nem sokat gondolkoztunk, azonnal belevágtunk"- meséli a BSW.

„Személyesen is működött a kémia, jó volt Olivérrel együtt melózni, profi es gördülékeny volt a munka, és nyugodtan kijelenthetem, hogy ez a végeredményen is hallatszik! Szívünkhöz nőtt ez a projekt, annak ellére, hogy közös dal, mégis mindenki a sajátjának érzi! Mi hoztuk bele a tőlünk megszokott lazaságot, Olivér es Smithmusix pedig a zenei fantáziát és maximalizmust. Amerika lett a cucc!"- teszik hozzá nevetve.

A triumvirátus okkal büszkélkedhet, hiszen ebben a produkcióban mindenki a legjobbat nyújtja. Olivér hangja ebben a műfajban is tökéletesen szól, a fiúk vagánysága és rapbetétjei pedig óriási löketet adnak. Igazi belevaló slágert hoztak tető alá.

„Már nagyon régóta követem a BSW pályafutását, ezzel párhuzamosan pedig a trap stílusban is elmerültem. Szerettem volna egy ilyen jellegű dallal is jelentkezni, azonban ez egy nagyon éles váltás lett volna. Elkezdtünk gondolkodni, hogyan tudnánk ezt a zenei világot az én zenéimbe integrálni, és közreműködőnek egyből a BSW ugrott be. Imádtam a srácokkal dolgozni. Mindenki azt csinálta, amihez valójában ért"- meséli Olivér.