A nők egyik legnagyobb ékessége a hajuk, ami nemcsak a külsejük egyik legmeghatározóbb jegye, hanem a lelki világuk és a személyiségük egy darabja is, amivel sok más tényező mellett jelzik, hogy milyen ízlésű emberek is valójában. Sokan a hosszú, örök trendi hajkoronára esküsznek, mások csak a rövid fazont tudják maguknak elképzelni és vannak a bevállalós, kísérletezős fajták, akik az élethelyzetük és az éppen aktuális események tükrében választanak maguknak frizurát. Bármilyen típusúak is legyünk egy biztos: annak érdekében, hogy a hajunk egészséges és ragyogó legyen, megfelelő ápolásra van szükség. Persze a genetikai tényezők is nagyban befolyásolják a hajunk minőségét, mennyiségét, de megfelelő törődéssel és gondozással jól karbantartható.