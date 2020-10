Hazánkban rengeteg felfedezésre váró táj található, talán sokukról még nem is hallottunk. Ebben a csodás őszi időben nincs is jobb program, mint kényelmes cipőt ölteni és felkerekedni egy kis túrázásra. A Fedezd fel az őszi Magyarországot 5 részes cikksorozatának negyedik állomásában a rudabányai bányatóhoz invitáljuk a kalandorokat.

Rudabányai bánya-tó

Az ország egyik legszebb helye a rudabányai bányató, ami bármelyik mediterrán, türkiz színű vízparttal bátran felveheti a versenyt.

A rudabányai bányató, Rudabányán, Borsod Abaúj-Zemplén megyében feszik, Miskolctól mindössze 37 kilométer távolságra. A Rudabányai-hegység délnyugati részén, az Ormos-patak völgyében található a csodás kis település, ami valódi kincset rejt magában.

Többségünknek talán nem elsősorban a bányászat kapcsán ismert a település neve: itt találták meg a 12 millió éves emberszabású majom maradványait. Pedig az itt lakó emberek már az ókorban is vasércet, színesfémeket bányásztak, a 14. századtól pedig már rezet és ezüstöt is felszínre hoztak. A 19. század végétől Rudabányán üzemelt Európa legmodernebb bányája, ami egészen 1985-ig működött.

Rudabányán található a 60 méter mély rudabányai bányató, ami hazánk legmélyebb állóvize. Az egykori külszíni vasércbánya geológiai különlegességnek számít.

A tó az Andrássy II. és a Vilmos névvel ellátott bányarészek torkolatánál keletkezett; ahogy emelkedett a vízszint, úgy egyesült egymással a korábbi két tó egy hatalmas állóvízzé. Az eddigi mérések szerint a bányató 300 méter hosszú, 80 méter széles és a 60 méter mélységet is elérheti.

A gyönyörű tavat meredek sziklafalak és omlások határolják, amik a külszíni bányaművelés után maradtak vissza. A tavat főként akác-, nyár-, nyír- és fenyőfák ölelik körül, amik önmagukban is csodás látványt nyújtanak.

A hegyomlások között elterülő, kristálytiszta, türkiz színű tó az egyik legkedveltebb hazai forgatási helyszín, akár egy forró trópusi partszakasszal is felveheti a versenyt.

Nagyon hideg és mély a vize, felszíne alatt pedig sziklák találhatók, ezért fürdésre nem alkalmas, a búvárok számára azonban kedvelt kiképző helyszín.

Ez a csodás tó bárki számára megközelíthető, megcsodálható. A rudabányai múzeumnak azonban előre kell jelezni a látogatási szándékot.