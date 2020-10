A hargitai Gyilkos-tóról bizonyára már sokan hallottatok, és ha nem is jártatok még ott, fényképen megcsodáltátok már. Mint ismeretes, a neve onnan ered, hogy korábban ott völgy volt, de elöntötte a víz, és a tó vizében ma is látszanak a sok évvel ezelőtt már ott álló fenyők csonkjai. Sokak szerint ez magasba nyúló kezekre emlékeztet, de legyen bárhogy is, egyszerre félelmetes és lenyűgöző. Azt azomban már kevesen tudják, hogy a Gyilkos-tónak van egy magyarországi "testvérkéje" is, ami nem más, mint a bakonybéli Hubertlaki-tó, ahova akár még októberben is érdemes elmenni.

Bakonybél nevét bizonyára mindenki ismeri, ugyanis Zirc mellett a Bakony fővárosának is tartják. Valójában aprócska, de annál izgalmasabb településről van szó a Bakony szívében, tehát, ha a környéken jársz, semmiképp ne hagyd ki, de önálló úti célnak is tökéletes és nevezetességekben is bővelkedik.

Ha először magát a községet járnád körbe, hamar rátalálsz az Erdők házára, amely magtár volt egykor, ma erdészeti és természetvédelmi gyűjtemény kétszintes otthona. Az alsó szint a hegység föltörténeti múltját mutatja be, a felső szinten pedig a természetet munkájuk során felhasználók erdészek, vadászok, faműves mesterek tevékenységével ismerkedhetünk meg.

Az Erdők házától nem messze áll a Szent Mauríciusz Monostor, amelyet 1018-ban Szent István alapított. Ha az építészeti és vallási értékeket megcsodáltad, itt gasztronómiai élmények is várnak rád, ugyanis az itteni bencés szerzetesek biokertjükben gyógynövényeket termelnek, lekvárok, teák készítésével is foglalkoznak, illetve sörök és likőrök is készülnek itt.

A település központjában áll egy csillagvizsgáló, a Pannon csillagda, amely Magyarországon az első számú csillagászati ismeretterjesztő centrum. Található itt csillagásztörténeti kiállítás, digitális planetárium, távcsőpark, de van filmvetítés is.

Ha elhagyjuk Bakonybél központját és megnéztük épített nevezetességeit, írány a természet! A település központjától nagyjából 1 km-re található Szentkút, vagy másik nevén Borostyán-kút, ami Szent Günther és Szent Gellért emlékét őrzi, akik Bakonybél és egész Magyarország történelmében jelentős szerepet töltöttek be. A legenda úgy tartja, hogy néhány évig mindketten remeteségben éltek. a hely közelében.

Veszprém megye 7 csodája A kút és környéke 2009 óta Veszprém megye hét természeti csodájához tartozik. A másik 6 csoda a Cuha-völgy, a tihanyi Belső tó, az úrkúti védett geológiai feltárás, a veszprémi Benedek-hegy, Hegyesd és a szentbékállai kőtenger.

A Magas-bakonyi erdők mélyén húzódik az erdélyi Gyilkos-tó magyarországi mása, a mesterségesen felduzzasztott Hubertlaki-tó, amely eredetileg vaditatónak készült, a helyén egykor égeres állt. Hubertlak az Esterházy család vadászkastélya volt.

A Bakonybéltől kb. 3,5 kilométerre található Emil-réttől kiindulva csodaszép könnyű útvonalon, a kék kereszt jelzés mentén közelíthető meg a kirándulóhely.

Az erdélyi bakonybéli tó valóban nagyon sok hasonlóságot mutat, mindkettő ismertetőjegye a sok, vízből kiálló facsonk. A Hubertlaki-tó azonban mégsem annyira kísérteties, mint a Gyilkos-tó, a facsonkok egy részében még van élet, amelyek tavasszal hajtásokat is hoznak. A tó vize egyébként nagyon tiszta.