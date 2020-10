Victoria hamar rájött, hogy David rájár a szépítőszereire és arcápolóira.

"Használja a bőrfrissítő szérumomat, az arckrémeimet, sőt a sminkszereimet, a bronzosítómat és az ajakbalzsamomat is" -fecsegte el a feleség.

Meglepő szokásait az exfocista sem titkolja, két éve arról beszélt, hogy a bőrápolási trükköket a feleségétől leste el, és kapóra jön neki az otthonukban található bőséges kozmetikumkínálat.

Beckham mindig is a metroszexuálisok táborát erősítette, és ahogy öregszik, hiúsága egyre inkább kiütközik rajta. Az utóbbi időben feltűnően gyakran visel valamilyen fejfedőt, ugyanis kopaszodni kezdett. Állítólag a hajbeültetést is fontolgatja -írja a Best magazin.

A fizikuma miatt nincs oka aggódni, hiszen a rendszeres edzésnek hála remek formában van, és a népszerűsége sem csökkent. Igyekszik több lábon állni, hamarosan saját biomézzel akar betörni a piacra. Egyyesek szerint ennek az az oka, hogy a mézből szeretne kifejleszteni egy saját, fiatalító csodaszert...