Mesésen néz ki a 85 éves színésznő, nem csoda, hogy a brit Vouge címlapjára került. Ezzel Judi Dench lett a legidősebb címlaplány a lap történetében.

A magazinnak adott interjújában elárulta, még esze ágában sincs nyugdíjba vonulni.

Arról is beszélt, ő is nehezen viseli a koronavírus járványt, de a pozitívuma lehet, hogy most másik is átérzik, milyen nehéz lehet annak, aki egyedül él, ezek után talán majd jobban odafigyelünk embertársainkra.