A forró nyár után megérkezett az igazi őszi időjárás, amely olyan csodálatos színekbe öltöztette a természetet, hogy ilyenkor vétek a négy fal között maradni. Egy frissítő séta a szabadban, egy nagyobb hétvégi kirándulás a családdal, egy újabb környék felfedezése nemcsak a testünknek, de a lelkünknek is remek kikapcsolódás és feltöltődés. Bár a koronavírus korlátozza az utazási lehetőségeinket, itthon tengernyi opció közül választhatunk, mivel rengeteg csodás térség vár felfedezésre. Fedezd fel az őszi Magyarországot cikksorozatunk ötödik és egyben utolsó állomásához érkeztünk, amelyben a Győr-Moson-Sopron megyében található Fertőrákosi kőfejtőt és annak környékét mutatjuk be, amely olyan csodálatos természeti és kulturális értékeket rejt magában, hogy azokat mindenkinek látnia kell.

Fertőrákos Soprontól mindössze 7 kilométerre a Fertő-tó partján terül el. Évről évre több tízezer turista tesz itt látogatást, mivel rengeteg érdekes természeti és történelmi emléket őriz a község és környéke.

Fertőrákosi kőfejtő

A Fertőrákosi kőfejtő helyén 10-12 millió évvel ezelőtt a Pannon-tenger uralkodott és ez a tenger adta a kőfejtő alapanyagát, a lajtamészkövet. A lajtamészkő népszerű és gyakori építőkő volt a közeli környékeken, mivel könnyen fejthető, jól formálható és az időjárási viszontagságokkal is remekül megbirkózik. A helybéli mészkőből készültek a fertőrákosi kőemlékek, a sírkövek, a pellengér, a városfal, a templom a városfal és a település lakó- és gazdasági épületei is.

A gigantikus méretű kőfejtő hatalmas üregeit, alagútjait szabadon végig lehet járni, azonban az állóképességünkre nagy szükség lesz, ugyanis lépcsőkből itt nincs hiány, illetve, ha marad még energiánk, érdemes felmászni a kőfejtő peremére, ahonnan mesés kilátás nyílik a Fertő-tó varázslatos víztükrére és a zöldellő nádasra. A Kőfejtő 5 hektáros területét sziklafüves és száraz kaszálórét fedi, amely számos védett és ritka növényfajt és állatokat is rejt magában.

A gazdag növény-és állatvilágnak köszönhetően a Fertőrákosi kőfejtőt 1951-ben védett hellyé nyilvánította a Műemlékek Országos Központja, valamint 2001 óta az UNESCO Világörökség része.

A kőfejtő 2013 és 2015 között egy hatalmas felújításon ment át, azóta a kőfejtőt 3 különböző részre bonthatjuk:

A Sziklai Benge Tanösvény a nevét a hazánkban kizárólag itt megtalálható sziklai benge nevű cserjéről kapta a nevét, az ösvény a kőfejtő felszínén található, amit nagyjából fél óra alatt be lehet járni, mindeközben kilátópontok és tematikus bemutatóhelyek nyújtanak nekünk segítséget abban, hogy jobban megismerjük a helyi természeti értékeket. A Tanösvény több pontjáról is belátható az egész kőfejtő és a Fertő-tó, ami egészen pazar látvány.

A Kőfejtő belsejében egy témapark került kialakításra, ahol nyomon követhetjük a kőfejtő kialakulásának történetét, a különböző kőzeteket és azok keletkezését, valamint egy a korabeli élővilágról levetített filmet is megtekinthetünk.

A Barlangszínház remek lehetőség azoknak, akik imádják a szabadtéri kulturális programokat, az ide látogatókat modern színház- és fénytechnika, fűthető székek, nagysikerű opera- és színházi előadások, koncertek várják.

Fertőrákos és nevezetességeiFertőrákos központjában található az ország egyetlen köztéren megmaradt pellengére, ami az önálló bíráskodásnak az emlékét őrzi. A pellengér a XVI. század elején került a piactérre, amikor új börtönt épített a község, még pedig a föld alá, fölé pedig egy kőtorony került kiépítésre. Akik kihágást követtek el, nyilvános megszégyenítésben részesültek, a pellengérhez kötözték őket.

Ha erre járunk, semmiképpen se hagyjuk ki a Magyarországon egyedülálló és az egyik legérdekesebb római kori emléket a Mithras szentélyt, ami Fertőrákos és az Ausztriában található Fertőmeggyes települések között találhatjuk, az egykori határ mellett, a magyar oldalon. Fontos információ, hogy a szentélyt személygépkocsival vagy busszal tilos megközelíteni, helyette a Fertő-Hanság Nemzeti Parkon keresztül gyalog, kerékpárral vagy kisvonattal tudunk a szentélyhez eljutni. A Mithras szentélyek a II-IV. században élték a virágkorukat a Római Birodalom területén, amelyeket a környéken szolgáló római katonák építettek Mithras Napisten tiszteletére.

A látogatás során megtudhatjuk, hogy kik és milyen céllal építették a szentélyt, hogyan került felfedezésre és hogy mi volt az oka annak, hogy évtizedeken keresztül tilos volt meglátogatni.

A fertőrákosi községben került megépítésre a XVII-XVIII. században a győri püspökök barokk stílusú nyári rezidenciája. A legendák szerint nagyjából 700 méteres alagút vezet a kastély pincéjéből a közeli erdőbe, amely korábban menekülési útvonalként működött a törökök idejében. A kastély ma múzeumként működik, ahol a kastély történetét bemutató kiállítás tekinthető meg.

A Püspöki-kastély szomszédságában, a Pellengér közelében találjuk a község egyedül megmaradt vízimalmát, ami a XVII- XVIII. század környékén épült az uradalom ősi malmának a helyén. Ha a környéken járunk, mindenképpen látogassuk meg ezt a csodálatos építményt, amelynek a homlokzatán napóra és egy Madonna-kép látható.

Fertő-tó

A Fertő-tavat Közép-Európa harmadik legnagyobb tavaként tartják számon. Nagyrészt nádasokkal van szegélyezve, igazi síkvidéki sóstó. A tó legnagyobb része már Ausztriához található, hazánkhoz területének egynegyede, 87 kilométer tartozik. 2001 óta az UNESCO Világörökség részeként számon tartott Fertő-tó egyedülálló természeti adottságainak köszönhetően rendkívül népszerű kirándulási célpont.

Fontos tudnivaló, hogy a Fertő-tó teljes egészében megkerülhető kerékpárúton, így remek választás azoknak, akik biciklivel jönnek vagy hozzák magukkal a kétkerekűjüket is, a sík terület, a kiváló kerékpáros infrastruktúra egy szuper kikapcsolódási és sportolási lehetőséget biztosít az aktívan pihenni szeretők számára.

Gyerekekkel is érdemes nekivágni a túrának, a sík terepnek köszönhetően 2-3 nap alatt teljesíthető a 135 kilométeres tókör, amelyből 28 kilométer a magyar szakasz.

A tó sajátos szépsége ugyanakkor sétahajóval, kenutúrákkal is felfedezhető.

Fertő-Hanság Nemzeti Park

Ha már Fertőrákos és annak környékén járunk és több napot is eltöltünk itt, nem érdemes kihagyni a Fertő-Hanság Nemzeti Parkot, ami minden évben ismeretterjesztő rendezvényekkel, kenutúrákkal, gyermekfoglalkozásokkal várja a régióba érkezőket. A széleskörű programok mellett két jelentős, oktatási céllal létrehozott látogatóközponttal rendelkezik a park, illetve két bemutatóhellyel is, ahol más-más érdekességeket bemutató interaktív kiállítások megtekintésére is lehetőség van. Az egyik bemutatóhelyen, Lászlómajorban például őshonos állatokkal ismerkedhetünk, miközben természetes élőhelyükön, magaslesről van lehetőségünk megfigyelni a gémeket, ludakat, kócsagokat.

Sopron, a hűség városaAhogyan már korábban említettük Fertőrákos és Sopron alig pár kilométerre található egymástól, így ha nemcsak egy vasárnapi napot töltünk el a környéken, hanem hosszabb pihenő gyanánt fedezzük fel a térséget, akkor semmiképpen se hagyjuk ki a hűség városát, Sopront.

Sopron minden évszakban kiváló választás, hiszen műemlékekben az egyik leggazdagabb vidéki város, ahol biztosan nem maradunk látnivaló nélkül. A kényelmes cipőnket semmiképpen se hagyjuk otthon, mivel a belváros ódon hangulatú utcáinak bebarangolása kihagyhatatlan program. A város szívében gótikus, reneszánsz és barokk épületek mutatják a múlt emlékeit, ilyen például a XIII. századi Kecske-templom, amely koronázásnak és országgyűlésnek is helyt adott korábban. A XV. században Storno-házában lakott a világhírű zeneszerző, Liszt Ferenc, akinek emlékeit külön sétaútra fűzték fel. Ha romantikus sétára vágyunk a Várfalsétány felfedezése a legjobb választás, amelynek sikátorai egyúttal a középkori védelmi rendszert is a szemünk elé tárják.

A soproni Tűztorony a hűség jelképe, amit ha erre járunk kötelezően építsünk be a programtervünkbe. A Tűztorony tetejéről tiszta időben az Alpok közeli vonulatokat is gyönyörűen belátni, a látvány pedig önmagáért beszél.

Fertődi Esterházy-kastély

Soprontól mindössze 27 km távolságra található a történelmi kalandozások kedvelőinek kihagyhatatlan helyszíne: a fertődi Esterházy-kastély. Ebben a kastélyban találhatóak az ország egyik legpompásabb barokk kastélyának főúri lakosztályai, emellett pedig az angol- és rózsakert betekintést enged abba a fényűző életmódba, amelyben a hercegi család egykoron élt. A Víztorony épületében mindenképpen ajánlott részt venni a virtuális sétán, amely egy körpanorámás utazás keretein belül mutatja be a XVIII. századi Eszterházát.