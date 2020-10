Költözéskor és építkezésekkor hajlamosak vagyunk a fürdőszoba felett elsiklani, nem érezzük annyira fontosnak az elrendezést. Persze legyen víz és csap, de sokak itt meg is állnak. A fehér csempék, az üres légkör és a „jó lesz az úgy" hozzáállás miatt azonban sajnos rengeteg jó dologról lemondunk, mintsem élveznénk az atmoszféráját. Most nézzük meg, mitől is lesz igazán tökéletes egy fürdőszoba!