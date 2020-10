Az egyetemen ismerkedett meg feleségével a meteorológus még 1970-ben. Csakhogy a nőért rengeteg férfi bolondult, így nem volt könnyű dolga Lajosnak, mégis sikerült meghódítania.

„Mind a ketten matematika–fizika szakra jártunk, és emlékszem, amikor a kollégiumban először szembejött velem az a szőke, csábító tekintetű lány, a többi csajjal ellentétben rám se hederített. A lépcsőfordulóban volt egy szekrény, oda tették be a bejövő leveleinket. Ági fakkja mindig tele volt, szinte csak fiúk írtak neki, és ez engem zavart. Meg akartam hódítani, és végül elértem, hogy igent mondjon egy randira. A mai napig emlékszem annak a sétának minden pillanatára! A Rákóczi úti kollégiumból a Kossuth Lajos utcán és az Erzsébet hídon át lementünk a Duna-partra csillagokat nézni" – mesélte a Blikknek.

Négy évvel később össze is házasodtak, a kapcsolatuk azóta megingathatatlan. Persze náluk is előfordulnak kisebb-nagyobb viták, többnyire az időjárás miatt. Megesett ugyanis, hogy felesége tanácsot kért tőle, hogyan öltöztesse fel a gyereket. Csakhogy Lajos tippje nem mindig jött be.