A "keddi szex" lehet a kapcsolatod megmentője: ez az egyszerű trükk felszítja a tüzet

Ez a legegyszerűbb megoldás, ha úgy érzed, egy kissé kialudt a láng a párkapcsolatodban, és a szex már csak egy havi gyors akció, amikor kiengeditek a fáradt gőzt, vagy csak arra használjátok, hogy kipróbáljátok valami újdonságot, amit mostanában lestetek el valahonnan.

A keddi szex újra összekovácsolhat benneteket

Forrás: Shutterstock

Hol vehet rossz irányt a szex?

A szakemberek szerint a legnagyobb hiba, hogyha a szexre, nem a partnereddel köztetek lévő kötelék megerősítéseként gondolsz. Tévedsz, ha elhiszed, hogy nem kell hangulatot teremtened hozzá, mondjuk egy dögös fehérneművel, valami jó kis zenével, vagy egy romantikusan kialakított környezettel. Fontos, hogy a pasid iránti szereteted vezessen, ne pedig a kielégülés iránti vágy.

Egyes szexterapeuták szerint Hollywood gátlástalan erotikus jelenetei sem kedveznek annak, hogy a párok tényleg az igazi intimitásra koncentráljanak. Ahelyett a szerelmesek inkább mindenféle mozifantáziákat kergetnek, amiket ők is be akarnak tuszkolni szexuális életükbe, és nem helyeznek hangsúlyt egymás testének valós vágyaira. Elvesznek egy szexuális útvesztőben.

Miért éppen a kedd, és mi ez a módszer?

A "keddi szex" csak egy elnevezés, ez egy hétköznapot érintő együttlét, ami során csak egymásra koncentráltok, és a köztetek lévő kötelékre. A hangulat megalapozása fontos, elszürcsölhettek egy finom bort, nosztalgiázhattok, mesélhettek egymásnak a vágyaitokról, és utána pedig mindent kizárva élvezhetitek egymás testét és lelkét.

A kommunikációnak és az összetartozásotoknak kell a legfontosabbnak lennie. Ez a módszer arra is megtaníthat, hogy ne csak hétvégén szexeljetek, vagy csak akkor beszélgessetek mélyrehatóan, amikor az időtök engedi, hanem erre mindig szakítsatok időt, még akkor is, amikor ez nehéz, mondjuk egy gondterhelt munkanap estéjén is. Fontos, hogy a kijelölt hétköznapot mindig tartsátok, úgy, hogy ez szokássá váljon. Egy rutinná kell formálnotok, egy olyanná, ami megtör egy már lelketlenné vált másik rutint.