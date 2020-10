Diana hercegnő két évvel a halála előtt mesélt kendőzetlenül a Károly herceggel való házasságáról. Az interjút egy újabb hatalmas botránytól tartva végül sosem közölték. Most azonban lehull a lepel a házasságukról, a Channel 4 dokumentumfilmjében (Diana: The Truth Behind the Interview) - írja a Blikk.

"Elsőként arra ébredtem rá, hogy Diana mennyire utálta Károlyt... Amikor rákérdeztem, voltak-e boldog pillanataik, csak annyit mondott, nem, a házasságuk az első naptól kezdve maga volt a pokol. Meglepett az az őszinteség és közvetlenség. Arról is említést tett, hogy őt nem érdekelte más, csak az, hogy Vilmos trónra kerülhessen. Diana kerek perec kijelentette, szerinte Károly alkalmatlan arra, hogy uralkodjon" - emlékezett vissza az Interjút megíró újságíró, Max Hastings.