A világbajnok kajakos elárulta, hogy amikor 13 évvel ezelőtt megismerte Szabinát, futó kalandnak gondolta az egészet. Egy edzőtáborban találkoztak először, ahol Gábor teljesen összezavarodott.

"Én csak úgy gondoltam, hogy egy futó kaland, és jók is vagyunk. De nem így alakult, Szabina nem ilyen lány volt. Ott nem is történt semmi. Elmentünk kávézni az edzőtáborban, és ennyi" - emlékezett vissza az ex-kajakos, és azt is elárulta, hogy ekkor barátnője volt, és nem tudott választani.

"Így ismerkedtünk meg, aztán nekünk volt három év mosolyszünet. Mert nem tudtam dönteni. Kiment külföldre játszani, összejött mással, amin én megsértődtem" – mesélte a Borsnak Gábor.