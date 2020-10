Idén töltötte volna be 59. életévét Lady Diana, aki 1997-ben tragikus körülmények között életét vesztette. Talán túlzás nélkül kijelenthető, hogy ő a világ legkedveltebb hercegnéje még most is, pedig már sok éve nins közöttünk.

A hercegné a család Althorp nevű birtokán nyugszik, ahol 15 éves korában járt először. Az év nagy részében csak két fia, és egykori férje látogatja a a sírhelyét, ám nyaranként rengeteg rajongó özönlik a birtokra, hogy élőben is láthassák Diana nyughelyét - írja a The Sun.