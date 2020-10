Gina egy igazi átalakuló művész, aki sminkkel és parókákkal képes teljesen megváltoztatni külsejét. Vrható volt, hogy előbb-utóbb a Disney hercegnőkre is sor kerül majd. Gyerekként azt hittük, Belle ls Csipkerózsika kicist sem hasonlóak, Gina azonban megmutatta, hogy nincs is olyan nagy különbség köztük. Persze az is lehet, hogy csupán az Instagram sztár ügyességén múlik, hogy bármelyik karakterré át tud változni.

Kattints a képre, és nézd meg a galériánkat!