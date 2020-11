Kulcsár Edina férje nemrég például elárulta: sok mindent megtesz annak érdekében, hogy megőrizze bőre vitalitását, rugalmasságát. Azt is elmesélte, mit szóltak ehhez a barátai, és, hogy cikizték-e őt emiatt?

"Alapvetően kellően hiú vagyok ahhoz, hogy fontosnak tartsam az arcápolást. Ahogy a futballmeccs előtti bemelegítésnek is rutinja van, vagy ahogy az étel is elkészítve kerül az asztalra, úgy nekünk, férfiaknak is gondolni kell arra, hogy bizonyos korba lépve már nem úgy termelődik a kollagén, nem feszes a bőrünk, ezért szakember segítségét kell kérni az arcápoláshoz" - kezdte a híres apuka.

Csuti azt mesélte, a barátai is tudják, milyen kezelésekre jár, és egyáltalán nem néztek rá rossz szemmel, sőt, olyan is akadt, aki követte az ő példáját.

(...) "Én ezt egyébként egyáltalán nem gondolom cikinek, szerintem fontos, hogy egy férfi ápolt legyen. A testépítőnek sem ciki, hogy mennyit foglalkozik a testével, mindegy, hogy hivatásos sportoló, vagy a jó közérzetért teszi, esetleg azért, hogy jobban tudjon csajozni. Az arcunk egy fókuszpont, műsorvezetőként pedig nekem még inkább fontos, hogy mit látnak a nézők a képernyőn" - mondta a Blikknek.