A raclette legfontosabb hozzávalója a sajt, de nem minden fajta alkalmas arra, hogy asztali grillen készítsük el. A megfelelő érettség és ízvilág mellett nagyon fontos a magas zsírtartalom: legalább 30 százalékosnak kell lennie, hogy olvadtan szép fényes és krémes legyen. A svájci, francia vagy allgäu-i sajtok a legalkalmasabbak raclette-ezni. A köreteket teljesen szabadon választhatja meg mindenki, de lentebb mutatjuk az alapvető hozzávalók listáját, amik akár tálalásra készen is megvásárolhatók, vagy csak annyi dolgunk van, hogy összedaraboljuk.

Biztosan kell egy raclette grill - Erre kell figyelni a vásárláskor

A raclette grill két részből áll: egy felső szinten, a grill-lapon süthetjük a húsokat, halakat, kenyereket, az alsó részen pedig mindenki egy kis serpenyőben azt készíthet, amit szeretne. Ide tehetjük a zöldségeket, gyümölcsöket, sajtokat. Az, hogy a grill kerek, négyzet alakú vagy ovális, teljesen mindegy. Azt kell figyelembe venni, hogy hány serpenyőre lesz szükségünk (általában hány főt szoktunk vendégül látni), és hogy milyen anyagból készült. Vannak fémlemezből készült grillek és természetes kőből készültek, sőt, ezek kombinációja is kapható. A természetes kőlapok előnye, hogy a hő egyenletesebben oszlik el, és zsiradék nélkül kis mini pizzákat is süthetünk rajtuk. Másrészt a tapadásgátló bevonat hiánya azt jelenti, hogy a hús- és haldarabok a felületre ragadnak. A fém és a kőlemez kombinációja esetében pedig azzal kell számolni, hogy mindkét felület feleződik.

Hozzávalók: mi alkalmas a raclette-hez?

Önmagában bármit grillezhetünk, ugyanakkor tisztában kell lennie azzal, hogy a nyers zöldségek, mint például a burgonya, nem fognak megpuhulni, ezért azokat elő kell főzni.

De kezdjük a sajttal! Használhatunk klasszikus raclette sajtot, amit szinte bármelyik szupermarketben megvásárolhatunk. Tökéletes választás az emmentaler is, a gouda, a mozzarella vagy a gorgonzola. Személyenként 200 gramm sajttal számolhatunk. Nézzük a további hozzávalókat, amivel nem foghatunk mellé:

Hús

A filék a legalkalmasabbak a grillezéshez, függetlenül attól, hogy milyen húsról beszélünk. A legjobb, ha a húsokat falatnyi darabokra vágjuk. Alternatív megoldásként szalonnát, apró húsgolyókat vagy kolbászkákat is süthetünk. Húsból 150 grammot kell számolni fejenként.

Hal

Halból is érdemes filét venni, nagyon finom a lazac és a pisztráng, de grillezhetünk tonhalat vagy garnélát is. A halaknál is fontos, hogy ne a serpenyőkben készítsük el, hanem grill-lapon, ahogy a húsokat is, különben nem sülnek át.

Zöldségek

A főtt burgonya (fejenként 200 grammal érdemes számolni) mellett a paradicsom, hagyma, paprika, cukkini, kukorica és a gomba is isteni, ha megsütjük a kis serpenyőben és sajtot olvasztunk rá.Természetesen használhatunk más, keményebb zöldségeket is, például padlizsánt vagy sárgarépát, de ezek a fajták fogkemények maradnak.

Gyümölcsök

A gyümölcsök szó szerint megédesítik a raclette-estet. Az ananász vagy mandarin mellett tálalhatunk szőlőt, almát, mangót vagy dinnyét is. A gyümölcsöket ízlés szerint süthetjük össze a húsokkal, vagy készíhetjük el őket a serpenyőkben sajttal.

Kenyér

Különösen jól passzol a raclette-hez a bagett, melyet vékony karikákra vágva jól meg tudunk pirítani a grillen. Szuperfinom halhoz és húshoz, sajtba mártogatva.

Szószok

A raclette megkoronázásának számít, ha egy jó szószt vagy mártást is kínálunk mellé. Választhatunk a klasszikus grill-szószok közül, vagy készíthetünk fűszervajat is, csak az ízlésünk szab határt.

Az időbeosztás is fontos

Mivel az összes étel nyersen kerül az asztalra, figyelnünk kell arra, hogy mit mikor teszünk ki. Nem jó, ha a hús sokáig vannak melegen, vagy az idő előtt kitett kenyerek kiszáradnak. A legjobb, ha az asztali grillt egy-két órával a vendégek érkezése előtt kikészítjük. Az élelmiszereket készítsük elő a megfelelő módon és tegyük tálalásig dobozokba, üvegekbe. A burgonyát a vendégek érkezése előtt fél órával tegyük oda főni, hogy még melegen tudjuk az asztalra tenni. A hús és a hal legyen az utolsó, ami kikerül a hűtőből. Ezután már csak a sütésre kell koncentrálnunk! Jó étvágyat!