A WHO által végzett kísérlet korábban már rámutatott a céklából kinyert nitrátok szervezetre gyakorolt előnyös tulajdonságaira. A vizsgálatokból kiderült, hogy már egy pohár céklalé jelentősen csökkentette a vérnyomást, ráadásul minél magasabb volt az illető vérnyomása, annál látványosabb volt az eredmény. A brit Exeter Egyetemen is végeztek kutatásokat, ahol megállapították, hogy a cékla nitrátjai nemcsak vérnyomáscsökkentő hatásúak, hanem állóképesség-javító tulajdonságokkal is rendelkezik. A céklát azonban a legtöbben csak savanyúság formájában fogyasztják, pedig érdemes kipróbálni grillezve is, sültek mellé igazi ínyenc köret készíthető belőle.

Vizsgálatok szerint a cékla rubinpiros a demenciát is megelőzheti, kialakulását lassíthatja. A benne található nitrogén-monoxid ugyanis javítja a vér áramlását, ezáltal pedig segíti az agy működését. Magas folsavtartalma révén akár az Alzheimer-kór ellen is hatásos lehet.

A cékla szerteágazó gyógyhatását azonban nem csak nitrátjainak, hanem a benne található számos vitaminnak és ásványi anyagnak köszönheti. Rengeteg káliumot, kalciumot, foszfort, vasat, nátriumot, ként tartalmaz, valamint A-, B- és C-vitamint. A céklát a népi gyógyászat is kiváló vérképzőnek ismeri, noha vastartalma nem nagyobb, mint más növényeké. A vérre gyakorolt pozitív hatásait annak köszönheti, hogy a szervezet a céklából sokkal jobban tudja hasznosítani a benne található nyomelemeket.

A cékla élénk színét egy bizonyos betacianin nevű vegyületnek köszönheti, melyet rendkívül erős antioxidánsként tartanak számon, ami segíti a daganatos betegségek elleni védekezést és az azokból való felépülést. Az emésztésre is jótékony hatással van, támogatja a máj működését is, segíti a zsírok lebontását, ezért zsírégető hatása is van. Ha sárgarépával és uborkával fogyasszuk, még inkább segít a zsírt lebontani. Már 10 deka gramm cékla fedezi a napi ajánlott rostfogyasztás 10 százalékát, a rostok pedig közismerten elengedhetetlen részei az egészséges táplálkozásnak.

A cékla C-vitaminban gazdag, ezáltal segíti a bőr regenerációját, napi egy pohár céklalé már hatásos a különböző bőrfoltok ellen.

Azt tehát leszögezhetjük, hogy érdemes minél gyakrabban becsempészni a céklát az étrendünkben. Azonban ne lepődj meg és ne is aggódj, ha a fogyasztását követően furcsa jelenséget tapasztalsz, a lakosság 10-14 százalékánál ugyanis jelentkezhet rózsaszínűvé vált vizelet illetve széklet, ami teljesen normális jelenségnek számít.