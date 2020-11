Nem volt könnyű helyzetben Suzy, amikor nyolc év után elvált Jollytól. Egyedülálló anyaként igyekezett helytállni, fenntartani a családját, gondoskodni a kislányáról. Ideje sem volt egy új kapcsolatra, és nem is igazán vágyott rá.

Csakhogy ez mostanra megváltozott...

„Eddig minden energiámat lekötötte, hogy családfenntartóként tudjak helytállni és a zenei pályámon is új utat találjak. Kislányom, Zsuzsika másodikos, akad vele és a háztartással elég dolgom, ezért megrögzötten sulykoltam: nem kell nekem senki, erős vagyok, egyedül is boldogulok. Még nagyon friss ez a kapcsolat. Jó érzés, ha valaki átölel vagy elvisz vacsorázni, ha kinyitja nekem a kocsi ajtaját" – vallotta be a Blikknek.

Az anyuka egyelőre még óvatosan kezeli a helyzetet, mert számára kislánya boldogsága az első.

„Másfél hónapja, egy privát rendezvényen ismerkedtünk meg. Részemről semmilyen érzelem nem volt még ekkor, de jólesett a figyelmes udvarlás, emellett pedig az első perctől fogva mindenben számíthattam rá, rengeteg segítséget kaptam tőle, elsősorban lelkileg. Most igyekszünk igazán megismerni egymást, kideríteni, komoly lehet-e ez a kapcsolat. Bár sokan próbálkoztak nálam az elmúlt évben, de még az udvarlásig sem engedtem eljutni senkit. Óvatos vagyok, nem vagyok már tinédzser, de tudom, nem maradhatok örökre magányos. Édesanyaként nem engedhetek meg magamnak futó kalandokat. Nekem mindennél, még a szerelemnél is fontosabb, hogy a kislányomat semmi ne zavarja meg. A válásunkat is nehezen dolgozta fel, stabilitásra van szüksége."

Suzy új párja civil ezért még nem sokat árult el róla. Ám úgy tűnik, az érzései egyre komolyabbak, hiszen legújabb dalát is a férfi ihlette, amelynek a címe Titokban szeretek egy barna srácot.