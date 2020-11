Az öregedés és ebből kifolyólag a ráncok megjelenése egy természetes folyamat, ami mindenkit utolér egyszer. Vannak szerencsésebbek, akiket a jó genetikájuknak köszönhetően alig vagy szinte egyáltalán nem környékeznek meg a ráncok, a szem környékén kialakuló szarkalábak, és vannak olyanok is, akik már viszonylag korán, a húszas éveik elején kénytelenek felvenni a harcot a makacs barázdákkal. Most mutatunk, néhány olyan trükköt, bevált praktikát, amelynek köszönhetően könnyedén szembeszállhatunk a szemkörnyéki ráncokkal.

A nők többsége megbékélt már a tudattal, hogy idővel megismerkednek a szemkörnyéki ráncokkal, azonban amellett, hogy elfogadjuk és tudomásul vesszük a létezésüket, nagyon sok mindent tehetünk annak érdekében, hogy minél később vagy csupán kis mértékben kelljen elviselnünk azokat.

A ráncokat főként annak köszönhetjük, hogy az évek múlásával egyre inkább csökken a bőrünk kollagén termelése, melynek következtében a bőr veszít rugalmasságából, feszességéből és ezáltal sokkal nehezebben képes regenerálódni. Mivel a szemünk környékén a bőr nagyon vékony, sokkal hamarabb ereszkedik meg, ezt súlyosbítja az is, hogy a szem körül nincsenek hidratálást elősegítő mirigyek, így ezen a területen látszik meg először az idő múlása vagy a helytelen életmód hatása.

Íme, néhány tanács, amelynek megfogadásával megelőzhetjük a mélyebb ráncok kialakulását:

Figyeljünk oda a hidratálásra

Sosem lehet elégszer elmondani, hogy mennyire fontos a szervezet megfelelő működése érdekében a folyadékpótlás és a bőrünk feszességének, rugalmasságának megőrzése érdekében a napi 2-4 liter szénsavmentes víz fogyasztása. Ha nem jut elég vízhez a bőrünk, sokkal hamarabb kialakulhatnak a mélyen ülő barázdák az arc különböző részein, különösen a szem környékén.

Óvjuk a bőrünket a káros UVA-sugárzástólBár most az erős napsugárzástól nem kell tartanunk, arra mindig figyeljünk oda, hogy kellőképpen óvjuk a bőrünk az UVA-sugárzás káros hatásaitól, amelyek felgyorsítják a bőr természetes öregedési folyamatát és elősegítik a ráncok kialakulását. Elengedhetetlen a megfelelő fényvédő használata, amelyből a szem környékére is ajánlott tenni, illetve érdemes napszemüveget viselni, nemcsak a nyári, szikrázó napsütésben, hanem a téli szűrt fényben is, ezzel elkerülhetjük a hunyorgást, ami szintén előidézi a ráncokat. Válasszunk jó minőségű, UV-szűrős nagy lencsével ellátott szemüveget, amellyel kellőképpen védeni tudjuk a bőrünket a napfény öregítő hatása ellen.

Aludjunk elegetFigyeljünk arra oda, hogy időben, lehetőleg bőven éjfél előtt bújjunk ágyba és legalább 7-8 órát aludjunk. Azért is fontos, hogy elég időt fordítsunk az alvásra, mert éjszaka termelődik a HGH nevű növekedési hormon, ami segít javítani és regenerálni a bőr sejtjeit.

Arra is mindenképpen figyeljünk oda, hogy a lehető legkevesebbet próbáljunk meg hason aludni, ugyanis olyankor összegyűrődik az arcunkon a bőr, ami szintén elősegíti a ráncok kialakulását.

Ne dörzsöljük a szemünketAhogyan azt már fentebb említettük a szem környékén nagyon vékony a bőr, emiatt fontos, hogy ne dörzsöljük erősen vagy nyúzzuk a bőrünket, mivel ezek az erőteljes mozdulatok látványos szarkalábakat idézhetnek elő. Sminkeltávolításkor érdemes gyengéden lemosni a szem környékét, vattapamacs segítségével finom mozdulatokkal áttörölni a szemet.

Felejtsük el a dohányzástA dohányzás amellett, hogy a szervezet számára is rendkívül káros, felgyorsítja a bőr öregedési folyamatát. A cigarettafüst ráadásul olyan enzimeket szabadít fel, ami elpusztítja a kollagént és az elasztint, amelyek a bőr feszességéért, rugalmasságáért felelnek. A rendszeres dohányzás gátolja, hogy a bőr elegendő oxigénhez és tápanyaghoz jusson, ezáltal sokkal fakóbbá, sápadtabbá válik. Arról nem is beszélve, hogy dohányzás hatására nemcsak a szem, hanem a száj környékén is kialakulhatnak ráncok.

Figyeljünk a változatos és egészséges étrendreÉtkezzünk változatosan, fogyasszunk minél több zöldséget és gyümölcsöt, Omega 3-at tartalmazó ételeket, amelyek segítenek a bőr rugalmasságának és feszességének a megőrzésében. A C-vitaminban gazdag ételek fontos szerepet játszanak a kollagén előállításában, valamint a citrusfélék és az antioxidánsokat tartalmazó alapanyagok is feszesítik, fiatalon tartják a bőrünket.

Ügyeljünk a megfelelő arctisztításra és arcápolásraFontos, hogy a nap végén távolítsuk el az arcunkról az összes szennyeződést, káros anyagot és szabadítsuk meg a bőrünket a napi sminktől. Soha ne feküdjünk le sminkben, ez a legrosszabb, ami tehetünk a bőrünk ellen. Válasszunk a bőrtípusunknak megfelelő arckrémet és 25 év felett szerezzünk be szemkörnyékápolót, hogy időben felvegyük a harcot a ráncok ellen.