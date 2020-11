Nem rég tartották meg Tóth Gabi kislányának a keresztelőjét, ám sokak meglepetésére nem nővére, Tóth Vera lett Hannaróza keresztanyukája. Az énekesnő most tiszta vizet öntött a pohárba, és elárulta miért.

A kis Hannaróza hamarosan egyéves lesz, Tóth Gabi és Krausz Tamás most tartották meg a keresztelőjét.

Gabi több fotót is megosztott közösségi oldalán az eseményről. Sokakat nagyon meglepett, hogy nem Vera lett a kicsi keresztanyja, és ennek hangot is adtak, volt aki durván bírálta Gabit emiatt.

Éppen ezért az énekesnő úgy gondolta, itt az ideje, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba, és kifejtette, miért barátnőjét választotta Vera helyett.

„Én sokáig, sokszor úgy gondoltam, hogy nincs önzetlen baráti szeretet. Sajnos ezt igazolta az élet is. De aztán jött Bogi. Tíz éve találkoztunk és már az első beszélgetések alkalmával kiderült, hogy sorstársak vagyunk" – kezdte a család.hu blogjában. Gabi arra utalt, hogy akkoriban mindketten úgy hitték, nem lehet soha gyerekük.

Szoros barátság alakult ki kettőjük között, csakhogy Bogi mégis teherbe esett. Ez pedig megváltoztatta a kapcsolatukat.

Amikor ő az előzmények ellenére teherbe esett, én nem tudtam őszintén vele örülni, és nem voltam mellette. Most már tudom, hogy az egy védekezési mechanizmus volt részemről. Nem volt erőm szembenézni a ténnyel, hogy neki sikerült, amire mindketten azt gondoltuk, hogy nekünk nem fog" – vallotta be Gabi, aki akkor elfordult barátnőjétől, sokszor akaratán kívül bántotta őt, ám Bogi így is kitartott mellette. Később helyrejött a kapcsolatuk, és szorosabb lett, mint valaha.

Gabi nagyon hálás Boginak, amiért a nehéz időkben is mellette volt, ezért választotta őt lánya keresztanyukájának.