Jól ismert mesék, úgy mint a Piroska és a farkas vagy A kishableány kelnek életre egy amatőr cukrász pitéin, de Khaleesi és sárkányai a Trónok harcából is megelevenedtek a finomságokon.

Olykor olyan témákat is feldolgoz, mint az ősz vagy a karácsony, de az egyszerűebb süteményeket is úgy alkotja meg, mintha nem is lennének ehetőek.

Egy biztos olyan gyönyörű édességeket varázsol, amibe fájó szívvel harapsz bele,

