Sebestyén Balázs most visszakapta a gonoszkodást, ugyanis többször beszólt Bach Szilviának, amikor azt hitte, őt rejti egy-egy álarc. Most viszont eljött az idő: valóban szembe találta magát a humoristával, aki nem kímélte.

Sebestyén Balázs már a showműsor előző évadában is beszólt Bach Szilviának az egyik kereskedelmi csatornán. Ugyanis azt gondolta, őt rejti az egyik maszk, ám akkor nem lett igaza. Balázs bevallotta, kissé tartott is tőle, hogy valóban a humorista áll majd a színpadon a leleplezés után.

A legendás beszólást követően, többször is feljött Bach Szilvia neve. Addig-addig mondogatta, míg végül tényleg igaza lett, és kiderült az Elefánt álarc mögött Bach Szilvia lapult, aki most alaposan kihasználta az alkalmat, hogy visszaszóljon Balázsnak:

,,Először is, drága Balázs, ha egy műveltségi vetélkedőre kérnek fel, hogy vezesd, ne vállald el. Mert amikor először megláttad őt, a kis drágámat, azt mondtad, hogy fiú, mert agyara van. Na most elárulom, hogy a lányoknak is. Ezt mindenki tudja, rajtad kívül" – mondta a Nyomozónak.



Claudia ezután megkérdezte, mit csináljon a mellette ülő Balázzsal, mire a válasz az volt,,,Semmit, ezzel nem kell foglalkozni, annyit nem ér".

Istenes Bence azzal próbálta oldani a feszültséget, hogy megkérte Balázst, jöjjön fel a színpadra, és ölelje meg Szilviát. Hogy ez mennyire hozta meg a békét kettőjük között, az egyelőre még kérdéses.