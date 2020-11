Gáspár Győzi mindig is a kendőzetlen őszinteségéről volt híres, így legutóbb sem okozott meglepetést, amikor a Life Tv-n futó Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban is a legintimebb dolgairól mesélt a műsorvezetőnek.

Az elmúlt évek megpróbáltatásai rendesen kikezdték a showman idegeit, így rendszeresen gyógyszereket szed, hiszen folyamatosan rohamok gyötrik:

„Elmondom, hogy kezdődik. Valahogy így a gyomromból elindul felfelé egy szorítás és megfojt. Akkor összehúzom magam, hogy ezt nem akarom, és aztán felébredek. Azt gondolom, hogy a f*sznak ébredtem fel, miért nem döglöttem meg, minek élek, engem senki nem szeret, engem mindenki utál, és hagyjatok. És ettől még jobban rám jön..." – kezdte mesélni, majd hozzátette, hogy egyszer rengeteg pirulát bevett.

„Valamelyik nap úgy begyógyszereztem magamat, hogy rosszul lettem és elájultam. Másnap reggel kérdeztem Beát, hogy kerültem a szőnyegre. Mondja, hogy te idióta, megint rosszul lettél, pánikrohamod volt, aztán elájultál a szőnyegen."

A gyógyszerfüggősége a 2008-as Celeb vagyok, ments ki innen! forgatásán vált nyílt titokká. Ekkor a műsorkészítői különféle szabályokat szabtak, meg volt adva, ki mit vihet be magával dzsungelbe, Győző azonban nem bírta a gyógyszerei nélkül.

„Semmit nem lehetett bevinni! Én beraktam a zokniba, a talpam alá a gyógyszereket, bezacskózva, és aztán kimentem az erdőbe, kiástam egy kis földet és oda beleraktam. (...) Ilyen gyógyszert, ilyen antidepresszánst meg ilyeneket nem lehetett bevinni. A dzsungelben rászoktattam az összes társam, úgy hívtuk, hogy 'szevasztok, kér valaki dunakavicsot?'. Egyszer be is hívtak a riportszobába, de mondtam, hogy ez kell. Figyelj, öt-hat celebet szoktattam rá, ha találkozom velük, mondják, hogy 'Győző, azóta is szedem'."