A Dancing with the Stars 7. élő show-jában hiába kaptak a zsűritől extra pontokat, mégis Osvárt Andinak és Suti Andrásnak kellett távozniuk a műsorból. A Life.hu a kiesésük után interjút készített a párossal, ahol többek közt azt is elmondták, ők maguk sem értik, ez a kiszavazás hogyan következhetett be.