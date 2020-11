A szerelmesek, Debby és Joe rögtön el is kezdtek randizni, amit hamarosan összeköltözés követett. Bár tudták, hogy nem helyes, amit csinálnak, de egyszerűen nem tudtak parancsolni az érzelmeiknek. Kapcsolatukat azonban nem fedték fel a családjuk előtt, csupán 10 együtt töltött év után mertek odaállni a szeretteik elé - írja a The Sun.

Ha ez még nem lett volna elég, nemrég azt is beismerték, hogy 3 évvel ezelőtt össze is házasodtak, ami azonban illegális az Egyesült Államokban, amiért akár 15 év börtönbüntetést vagy 18 ezer dollár pénzbüntetés is kiszabható rájuk.