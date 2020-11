Borbély Alexandra és Nagy Ervin magánéletükről meséltek, többek között azt is elmondták, hogy miért halasztják el esküvőjüket.

Borbély Alexandra, Jásza Mari-dajís színésznő boldog párkapcsolatban él Nagy Ervinnel. Lélekben már az anyaságra készül, de a Hot! magazinnak adott interjújában arról is beszél, miként hat rá a koronavírus, amin ő maga is átesett már.

Az egyik rendezvényen kaptam el, de hamar felépültem. Sajnos, a határon túli családomat sem láthatom. Legutóbb hetekkel ezelőtt találkoztunk az udvaron. Az esküvőnket is a járvány miatt halasztottuk el idén - kezdte a színésznő, majd jövőbeli terveiről is mesélt:

"Lesz egy szlovák–magyar film, amihez már castingolunk, a dunaszerdahelyi maffiáról szól. Márciusban pedig várom a Mellékhatás második évadát. Szóval van mit csinálnom, de a jövőbeni terveimben mindenképp szerepel a családalapítás. (...) Kívülről visszafogottnak tűnök, de belül szenvedélyes vagyok. Mindketten felnézünk egymásra, de Ervin mellett nő is tudok lenni; ez jólesik, ezt láttam otthon is. Fontos, hogy a karrier és az önállóság mellett megőrizzem a női lágyságomat is"