Ha te is érezted már az új frizurádat megpillantva, hogy "Nem, az emberek nem láthatnak így, a saját anyám nem ismer majd fel", jó helyen jársz. A „Just Eff My Crap Up" nevű oldal összegyűjtötte a legszerencsétlenebbül sikerült frizurákat, a legviccesebb alkotásokat pedig a Bored panda is összegyűjtötte.

A fotókat látva számtalan példát láthatsz arra, hogy milyen hajat nem szeretnél, és az alkotásokat lapozgatva garantáltan jobb kedved lesz. Kattints a képre a galériáért!