Ahogy arról írtunk, a Neoton Família énekesnője, Csepregi Éva is elkapta a koronavírust. Eleinte csak szimpla megfázásos tüneteket produkált, majd elment a szaglása és ízeket sem érzett, ekkor hívta fel az orvosát. Éva szerencsére ennyivel megúszta a tüneteket, szerinte azért, mert rengeteg vitamint szed.

„Javulok, de még nem tűnt el teljesen az összes tünetem. Nálam ez olyan, mint a megfázás: náthás vagyok, nagyon ritkán hőemelkedésem is van még. A közérzetem szerencsére sokkal jobb, nem vagyok annyira fáradékony sem. Jövő héten szeretném megcsináltatni a tesztet is, de nyilván ez a tünetektől is függ" – kezdte a Ripostnak.

„Akkor leszek nyugodt, ha a zsebemben lesz két negatív teszt. Remélem, ez minél előbb így lesz. A napokban szeretnék is bejelentkezni, hogy jövő héten biztosan meglegyen. Most már csak azon tépelődök, hogy milyen tesztet csináltassak: PCR-t, vagy azt, amelyikben vérből nyerik ki az eredményt" – mondta az énekesnő.