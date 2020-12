„Amikor a 2001-es amerikai terrortámadás után haza kellett jönnöm New Yorkból, nem tudtam, mennyi időt töltök Budapesten, nem vettem ki albérletet. Pár hónapig együtt laktunk, de mint ahogy az lenni szokott, két dudás nem fért meg egy csárdában (nevet). Utána sokáig ha egy rendezvényen összefutottunk, épphogy köszöntünk, talán néha az is elmaradt. Huszonévesen olyan dolgokon is fel kapjuk a vizet, amit 40 felett észre sem veszünk. Néhány hete újra együtt forgattunk és próbáltuk felidézni, min vesztünk össze. Amellett, hogy nem jöttünk rá, sokkal fontosabbnak tartjuk a jelent és a jó emlékeket, ami összeköt" - mesélte Zita a Blikknek.