„Megmondjam mennyit változtam? Lóf.szt sem. Sőt. Mindig is egy lázadó, karakán csaj voltam és meglepetés!!! AZ IS MARADOK. Nem fog garbót venni, hajat festeni, más cipőt húzni senki a TE kedvedért. Mi a f.szt képzelsz mégis magadról? Majd te megmondod? Aki kedvel, az ilyennek kedvelt meg, aki nem meg haladjon tovább. Ha többet foglalkoznál a saját életeddel, mint az én személyemmel nem lennél egy rakás bánat. Tisztelet a kivételnek. Tőlem szidjál, a JóIsten úgy is beleveri az arcod a betonba. Szép szombatot!" - olvasható Andi indulatos bejegyzésében.