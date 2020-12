Gelencsér Timit és Hegyes Bertalant, a Dancing with the Stars versenyzőit nem csak a munka köti össze?

Az senki számára sem titok, hogy Gelencsér Tímea és táncpartnere, Hegyes Bertalan a Dancing with the Stars műsora alatt igencsak összemelegedtek. Remekül kijönnek egymással, ami szernecsés, hiszen a próbák miatt rengeteg időt töltenekegyütt. Most azonban felröppent a hír, hogy barátságnál több van köztük.

A legutóbbi fellépésük során olyan érzlemesen nyilatkoztak kapcsolatukról, hogy sokan úgy vélik, Timi és Berci között több van. A Bors megkérdezte erről Gelencsér Timit.

Öt óra alvás után jöttem próbálni, nagyon sok feladat vár ránk, és nagyon kevés időnk van. Ráadásul annyira pörgetnek a versenyesték, hogy utána nem tudok és nem is akarok aludni. Ez az időszak számomra olyan, mint egy szép mese, vagy mint a mondás: A valóság végre jobb, mint az álmaim.

Az egykori szépségkirálynő azt is elmondta, hogy Bercivel nagyon mély a kapcsolatuk, de jelenleg mindkettőjük számára a verseny a legfontosabb, így minden közösen töltött időt ennek rendelik alá.