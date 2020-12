Tény, hogy karácsonykor a legtöbb ember nagyobb adagokat és gyakrabban eszik, mint az év egyéb napjain, hiszen ki tudna ellenállni az ünnepi ételeknek, ráadásul rohanni se kell sehova, így mindig van idő egy kicsit csipegetni ebből-abból. Az nem is baj, ha ilyenkor egy icipicit elengedjük magunkat, de semmiképpen se jó, ha a karácsonyi ebéd vagy vacsora falásversennyé válik. A mértéktelen étkezésnek egyrészt olyan következményei is lehetnek, amely orvosi beavatkozást igényel, másrészt senkinek se jó az, ha azonnal diétával és egy számmal nagyobb nadrág vásárlásval kell indítania az újévet.

Ne éheztesd ki magad!

Bár az ünnepi időszak előtti hetekben érdemes egy kicsit visszafogni a kalóriabevitelünket, semmiképpen se koplalás után, kiéhezetten ülj le a karácsonyi vacsoraasztalhoz. Egyrészt könnyen gyomorfájás és emésztési zavar lehet a vége, ha most akarod bepótolni az elmúlt hetek alatt kihagyottakat, másrészt nem az a cél, hogy az étkezés után ne tudj felállni az asztaltól vagy begombolni a nadrágodat.

Nem kell sietni sehová

Az ünnepi étkezés öröme nem merül ki a finom falatokban, a karácsonyi hangulatnak legalább ilyen fontos része az is, hogy ilyenkor együtt beszélget a család. Nyugodtan ehettek lassan, és ez amúgy az év többi részére is igaz, az emberek nagy része a gyors evés miatt hízik. A túlságosan gyors étkezés ugyanis mindig túlevéshez vezet, hiszen egyáltalán nem adunk magunknak időt, hogy eljusson az agyunkig az információ: tele vagyunk. Csak az utolsó falat lenyelése után jövünk rá, hogy túlettük magunkat. Úgyhogy semmiképpen ne kapkodj, élvezd az étkezést.

Mennyiség helyett minőség „Próbáljuk az ételeket különlegességük okán élvezni, és ne a mennyiségi rekordokra törekedjük. Ha hallgatunk arra, hogy mit üzen a gyomrunk az agyunknak, könnyebben elengedjük a folyamatos nassolást és a veszélyes túlevést is, így elkerülhető a testi-lelki rossz érzés. Ne felejtsük el, ez nem csak karácsonyra és szilveszterre, hanem egyébként egész évre is érvényes: nem éri meg vállalni a túlevés kockázatát" - javasolja a szakember. „Próbáljuk az ételeket különlegességük okán élvezni, és ne a mennyiségi rekordokra törekedjük. Ha hallgatunk arra, hogy mit üzen a gyomrunk az agyunknak, könnyebben elengedjük a folyamatos nassolást és a veszélyes túlevést is, így elkerülhető a testi-lelki rossz érzés. Ne felejtsük el, ez nem csak karácsonyra és szilveszterre, hanem egyébként egész évre is érvényes: nem éri meg vállalni a túlevés kockázatát" - javasolja a szakember.

Ne feledkezz meg a vízről sem

Minden étkezést érdemes két deci vízzel kezdeni, a folyadék ugyanis eltelít egy kicsit, így nem tudunk utána annyit enni, amennyit egyébként elfogyasztanánk. A víz ráadásul beindítja az emésztőenzimek termelődését, úgyhogy emiatt is megéri az étkezéseket egy pohár vízzel kezdeni. Még inkább fontos ez az ünnepekkor, amikor szinte biztos, hogy egy kis alkohol is legcsúszik. Minden alkoholos ital mellé igyál vizet is, így elkerülöd a fejfásással és émelygéssel egytt járó dehidratációt. Természetesen, ahogy az evésnél, úgy az ivásnál is tarts mértéket.

Az ünnepi étel is lehet egészséges

Az egyáltalán nem baj, ha az ünnepi menüsor egy részét nehezebb, tradicionálisabb ételek teszik ki, de érdemes arra is odafigyelni, hogy könnyebb fogások is az asztalra kerüljenek. A töltött káposzta és a süti mellett jól megfér a pulyka és a hal, köretnek pedig jó, ha salátát választasz.