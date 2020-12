Pár nappal ezelőtt Jiimmy Fallon műsorának vendége volt Lana Del Rey, ahol a "Let Me Love You Like A Woman" című dalát adta elő. A rajongóknak pedig azonnal szemet szúrt a hatalmas gyűrű, ami az ujján díszelgett az előadás közben. Azonnal elkezdődtek a találgatások: a gyönyörű énekesnő eljegyzték? A hír pedig beigazolódott, Lanának valóban megkérték a kezét.