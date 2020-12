A 10 x 2 méteres, 10 darabból álló mű kikiáltási ára 2 millió Ft. A bevétellel teljes egészében az Együtt az Autistákért Alapítványt támogatja a MOL Nagyon Balatont szervező VOLT Produkció.

„A MOL Nagyon Balaton és a STRAND Fesztivál szervezőiként a kezdetek óta fontosnak tartjuk, hogy a közönségünket érzékenyítsük, fontos társadalmi kérdésekre is felhívjuk a figyelmüket. Az idei szezon a mi életünkben is rendhagyóan alakult, szinte minden fesztivál elmaradt, vagy az eredetihez képest egészen másképp valósult meg. A zamárdi STRAND Fesztivál helyett egy nyárbúcsúztató programot szerveztünk SzabadSTRAND néven. Itt a felkérésünkre Labrosse Dani, fiatal képzőművész a közönség aktív részvételével készítette el a legnagyobb balatoni festményt, amely 10 méter hosszú és 2 méter magas. Ezt az alkotást a Jónak lenni jó! keretében bocsátjuk aukcióra. Bízom benne, hogy olyan gazdára talál, aki ki is tudja állítani a hatalmas alkotást, de ennél is fontosabb, hogy minél magasabb áron kelhessen el, hiszen a teljes bevételt az Együtt az Autistákért Alapítványnak ajánljuk fel." – mondta el Lobenwein Norbert, a MOL Nagyon Balaton alapítója.

Az alkotómunka Zamárdiban, a Balaton partján zajlott, látványos sikerrel. Tömegével érkeztek a jelentkezők, akik részt akartak venni a hatalmas kép elkészítésében. Az alkotó előzőleg már megrajzolta a Balaton alakjára épülő kép körvonalait, amit a helyszínen együtt festett ki a közönséggel. Labrosse Dani már régóta készült egy ilyen munkára.

"Hosszú ideje szerettem volna alkotni egy nagy kültéri festményt, és egy olyan installációt, amit a közönség segítségével hozok létre, szóval nagyon örültem amikor pont egy ilyen ötlettel keresett meg a MOL Nagyon Balaton. Általában a stúdióban, egyedül, bezárva szoktam dolgozni. Ehhez képest elég nagy különbség volt a szabad levegőn ennyi emberrel együttműködni. Örültem, hogy a legkülönbözőbb korosztályok és emberek vettek részt a munkában. Voltak akik többször is visszalátogattak, mert annyira élvezték, hogy hozzájárulhattak az alkotáshoz."

A hatalmas képen a Balaton kontúrjait kívülről zsongják körül a fiatal festő más képein is visszatérő színes, stilizált figurák. "A Balatonról mindig az jut eszembe, hogy mennyi különféle ember látogatja minden évben. Ezt akartam felidézni a grafikával." - mondta Dani.

Labrosse Dániel "félig magyar, félig francia, teljesen koffeinfüggő" képzőművész. Kiskora óta festőnek készült, 16 évesen félbehagyta a tanulmányait és autodidakta módon tanulta meg a ma is használt technikáit. 19 évesen a londoni Tate Modern mutatta be az egyik illusztrációját, azóta számos hazai és külföldi kiállítása is volt. Szeret különféle vizuális formákat kipróbálni a festészettől az animáción át az augmented reality-ig.

A MOL Nagyon Balatont szervező VOLT Produkció csapata nagy várakozással tekint a december 20-i Jónak lenni jó! Eseményre. "Ebben a mindenki számára nehéz évben a legszebb karácsonyi ajándékot számunkra az jelentené, ha ezzel a felajánlással több millió forinttal segíthetnénk az Együtt az Autistákért Alapítvány fontos küldetését" - emelte ki Fülöp Zoltán, a VOLT Produkció vezetője.