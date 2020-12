A kétgyermekes édesanya, Csisztu Zsuzsa nagyon szerencsésnek tartja magát, mivel az eddigi élete során két komoly autóbalesetet is megúszott.

Csisztu Zsuzsa szerint az angyalok mellett édesanyja is biztosan vigyáz rá odafentről, különben biztosan nem úszott volna még két súlyos autóbalesetet is.

"Az életemben többször is éreztem, hogy angyalok vigyáznak rám, például, amikor szinte sértetlenül kiszálltam a totálkárosra tört kisautómból az M7-es melletti árokban. De említhetnék egy másik súlyos balesetet is, amikor a nagy forgalmú amerikai autópályán, a Highway 55 mentén egy fejjel lefelé landoló egyetemi mikrobusz hátsó üléséről kúsztam ki nyolcadmagammal karcolásmentesen a délutáni csúcs kellős közepén" - mesélte a Best magazinnak Zsuzsa.