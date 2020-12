Ha a földönkívüliekre gondolunk, mindenkinek zöld, kis lények jutnak eszükbe, akik ijesztő szemekkel bámulnak ránk. De mi alapján gondoljuk azt, hogy így néznek ki az UFO-k? Most kiderül.

Ahhoz, hogy valamit, amit még nem láttunk, el tudjunk képzelni, valahogyan vizualizálnunk kell. Így vagyunk a földönkívüliekkel is, akiket többnyire zöld kis emberszerű lényekként ábrázolnak a filmekben, különféle regényekben és játékokban is.

Egy külföldi lap utánajárt, mi alapján képzeljük el így az UFO-kat. A zöld kis lények legendája egészen a 12. századig nyúlik vissza, ami azt mondja, hogy Angliában két zöldbőrű gyermeket találnak Woolpit nevű falu közelében és miután nem tudták elképzelni, honnan kerülhettek oda, azt gondolták, hogy ők csak földöntúli lények lehetnek. Ezt hívják a Woolpit zöld gyermekei legendájának - írja a livescience.com.

A zöld színt ettől fogva pedig a természetfelettivel kapcsolták össze.

Kis zöld lényekként ábrázolták a manókat és a koboldokat is, például a Dzsungel könyve írójának, Kiplingen is van egy Puck nevű kis zöld emberkéje egy 1906-ban írt történetben. A Woolpit legenda nála is megjelent.