Király Viktor úgy döntött, válaszol néhány rajongói kérdésre. Ez eleinte kellemesen indult, ugyanis az ünnepekről faggatták a sztárt, majd hirtelen egy intim kérdés jött:

„Szerinted jó vagy az ágyban?"

Viktor nem jött zavarba, és meg is válaszolta:

„Hát igazából az Anitát kell megkérdezni, de szerintem ő is alá fogja támasztani azt a választ, hogy arra a 30 másodpercre verhetetlen vagyok" Kedvese is reagált a humoros megnyilvánulásra a saját Instagram-oldalán, csupán annyit fűzött hozzá: "Van az 35 is"