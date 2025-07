Idegesítő tinédzserek, irritáló kamaszok a moziban – 5 katasztrofális karakter a filmvásznon

A tinédzsereket már csak a tomboló hormonjaik miatt is nehéz elviselni, amikor pedig a filmvásznon is feltűnnek, sokak tenyere szorul ökölbe. Egyes tinédzserkarakterek teljes filmeket tettek nézhetetlenné önfejű, logikátlan viselkedésükkel, közülük hoztuk el az 5 legirritálóbbat.

Bella Swan az egyik legidegesítőbb tinédzser, aki feltűnt a filmvásznon

5 irritáló tinédzser a mozivászonról

1. Emma – Átoksziget (2015)

Tinédzserek egy Zs kategóriás slasherhorrorban? Veszélyes, csak nem úgy, ahogy gondoljuk! A nem túl izmosra értékelt 2015-ös Átokszigetben három tinédzser vergődését követhetjük nyomon, ahogy egy elátkozott szigeten próbálnak felülkerekedni egy démonon. Tervük sikerét azonban nem a pokolbéli szörny, hanem Emma karaktere akadályozza, aki minden percben bizonyítja, hogy az életösztön és veszélyérzet teljesen hiányzik belőle.

Olyannyira elviselhetetlen karaktert sikerült írni neki, hogy a néző önkéntelenül is a démonnak kezd szurkolni.

Az Átoksziget tele volt idegesítő tinédzserekkel

2. Mary Corleone – A keresztapa 3 (1990)

Egy kis hiba kiemeli a szépséget. Leginkább ezzel tudjuk magyarázni Mary Corleone karakterét a legendás keresztapa harmadik részében. A maffiacsalád életét követő eposz harmadik felvonásában komolyabb szerepet kapott Corleone lánya, Mary, aki nem volt irritáló, ellenben naivitása lehetetlenné tette, hogy megszeressék. Lássuk be, nehéz elhinni, hogy egy maffiavezér lánya ne tudjon semmit arról, miből is telik a drága villára. Nem is csoda, hogy a tinédzsert alakító Sofia Coppola végül rendezőként találta meg számításait a filmiparban.

Mary Corleone nem nyerte meg a nézők szívét a Keresztapa 3-ban

3. Bella Swan – Twilight frachise (2008-2012)

Amikor a Twilight berobbant a mozikba, sokan nem értették, miért lett olyan sikeres. Ennek egyik oka a főhős (?), Bella volt, aki az első részben ugyan nyomokban tartalmazott szimpatikus vonásokat, ám a következő részek még ezt az emléket is elfeledtették velünk. Önző, önfejű, életképtelen, unalmas kamasz, aki úgy érzi, hogy körülötte forog az univerzum, bármelyik barátján átgázolt, ha úgy tartotta kedve, egy kósza tiniromácért pedig még a családját is eldobta volna.

Kevés jellegtelenebb kamasz volt a filmvásznon Bella Swannál

4. Maisie Lockwood – Jurassic World: Világuralom (2022)

Mivel a Jurassic Park 3 Amandája felnőtt, listánkra a harmadik Jurassic World-film Maisie Lockwoodja került fel, aki olyan sértődött a világra, hogy még a néző is elszégyelli magát a popcornt ropogtatva. Gondolkodás nélkül a világra szabadította a dínókat, azzal a felkiáltással, hogy „Olyanok, mint ő”, ezzel tömegeket, valamint természetes ökoszisztémákat veszélyeztetve. A hála nyomait sem mutatja ki nevelőszülei, Claire és Owen felé, helyette további problémákat okoz nekik.