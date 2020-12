Szulák Andrea a káoszos bevásárlás, stresszel, feszültséggel teli üzletek helyett a nyugodt és békés otthonát választja karácsonykor és az ideje nagy részét a konyhában tölti.

"Nem vagyok hajlandó részt venni az ilyenkor szokásos őrjöngésben és sorban állásban az üzletekben, inkább begubózom a konyhába és a lányommal sütünk-főzünk, kettesben készülünk a karácsonyra" - mesélte a Blikknek Andi.

Az édesanya azt is elmondta, hogy vásárolt ajándékok helyett, ő mindig maga készíti el a meglepetéseket az ünnepekre.

"Idén házi süteményt és ürmösbort készítünk, Rozina nagyon ügyes, mindenben segít, és élvezi ő is a sürgés-forgást a konyhában" - mondta büszkén.

A karácsonyt lányával kettesben töltik, de akad azért majd látogatójuk is.

"A választott családom az a szűk baráti társaság, akikkel idén is összejövünk karácsonykor. Természetesen Rozina édesapja is meglátogat minket, de ő is megy majd hozzá. Sok olyan program elmaradt sajnos idén, amit nagyon szeretünk, jövőre remélem, be tudjuk pótolni a közös anya-lánya utazásokat és programokat" - mesélte boldogan a színésznő.