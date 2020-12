Görkorcsolyázás

Nem csak szórakoztató ez a sport, de rengeteget fogyhatsz vele, sőt erősödhetsz is. Ugyanis sok izmodnak kell dolgoznia, nem csak kardió mozgásorma a görkori. Télen ajánlott helyette a korcsolya!

Lépcsőzés

Gondolj csak bele, hogy már az is megterhelő, ha felsétálsz egy lépcsőn, hát még ha felfutsz vagy felugrálsz. Biztosan nagyon fárasztó eleinte, de az eredménye is meglesz, ezzel ugyanis rengeteg kalóriát elégethetsz! Később pedig már sima ügy...

Ugrókötél

Nem csak gyerekeknek való az ugrókötél, hiszen jelentős zsírt égethetsz el vele, és még jól is szórakozhatsz, ha kiskorodban szeretted. Persze itt kicsit többet kell ugrálnod, mint anno, de gondolj bele, egy óra ugrókötelezéssel 1000 kalóriát égethetsz el. Nem kell rögtön ennyivel kezdened, ennek már a fele is szuperül hangzik, nem igaz? - írta a crossrope.com.

Bicikli

Pattanj fel a biciklire télen is! Persze öltözz be rendesen! De hidd el, ezzel is alaposan megdolgoztatod a testedet, ráadásul gyönyörű helyeken tekerhetsz az országban, így felér egy kirándulással is! De ezúttal adj bele mindent, itt most nem csak gurulni kell, és a tájban gyönyörködni, mert különben nem lesz igazán hatásos.