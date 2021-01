Krister Henriksson - aki a többségnek Kurt Wallanderként ismerős -, 35 év után végérvényesen elválik feleségétől, a szintén színésznőként tevékenykedő Cecilia Nilssontól. Krister szép szavakkal emlékezik az elmúlt 35 évről, és arról is, hogy miért jutottak végül oda, hogy jobb, ha elválnak:

"Cecilia az élettársam, mindenféle túlzás nélkül mondhatom, hogy az örök szerelem az életemben" - mégsem élnek együtt.

"5 éve külön élünk, de olyan közel egymáshoz, hogy az ablakunkon át láthatjuk egymást. Úgy gondoltuk, hogy ez így jó lesz, amolyan köztes megoldás, de a környezetünk azonnal becsmérelni kezdett minket, és aztán azon gondolkodtunk, hogy talán hivalatosan is válnunk kellene? Nem mentünk bíróságra sokáig, de most, hogy a gyerekek nagyok és a saját útjukat járják, eljött ennek is az ideje" - mondta az Expressnek.