Schobert Norbi és Rubint Réka tavaly ünnepelték 18. házassági évfordulójukat. Akkor Réka így nyilatkozott:

Egymás kezét soha, semmilyen körülmény között nem engedjük el.

Nos, úgy tűnik, ezzel Norbi is egyetért, hiszen kapcsolatuk már több nehézséget is túlélt, de ők még most is úgy ölelik egymást, mint húsz évvel ezelőtt.

A képet elnézve többen is azt hitték, hogy a 2001-es fotón Lara látható, aki köztudottan nagyon hasonlít anyukájára, bár a fitnesz pályán nem akarja követni.