„Nincsenek titkaink egymás előtt, mindet meg tudunk beszélni. Laza anyuka vagyok, de persze szigorú is tudok lenni. Molli korábban járt kosarazni, de mára annyi lett a tananyag, hogy így is elég kihívás a suli. Történelemből, matekból és angolból is kitűnő, így sok lehetőség áll előtte. Azt szeretném, ha boldog lenne az életben, de nem erőltetek semmit" – árulja el a holnap megjelenő HOT! Magazinban Mónika, aki további részleteket is elmondott a kapcsolatukról.

Keressétek digitális formában is a magazint, EZEN az oldalon!