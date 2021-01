A születésnapos fotós a Blikknek mesélt arról, milyen érzések kavarognak benne a kerek szülinap miatt, és kisfiáról is beszélt.

Emlékszem, harmincévesen éjfél előtt egy perccel ránéztem az órára, majd azt gondoltam, bárcsak ne ütné el a tizenkettőt. Most egyáltalán nincs bennem ilyesmi, sőt, visszatekintve az elmúlt tíz évre, azt kell mondanom, soha nem voltam még boldogabb, mint most – mesélte a lapnak a gyönyörű anyuka.

"Most, 40 évesen lett kerek az életem. Harmincéves korom után kezdtem el fotózni, lett fotográfusi diplomám, vezettem évekig egy fotóstúdiót, amit imádtam. 33 éves voltam, amikor Giannival találkoztunk, és bár huszonegy-két évesen még azt gondoltam, harmincéves korom körül férjem és gyerekem lesz, az élet máshogy hozta. Az biztos, hogy a kisfiam tette fel az i-re a pontot, az ő érkezése a megkoronázása azoknak a csodálatos dolgoknak, amik az utóbbi években történtek velem. A korom miatt pedig egyáltalán nem aggódom, van egy kedvenc Heltai-idézetem: „Akit az istenek szeretnek, örökre meghagyják gyereknek". Én is így érzem, és remélem, meg is őrzöm magamban az örök gyereket"

– tette hozzá Zita.