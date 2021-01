Az énekesnő tavaly döntött úgy, hogy egy társkeresőn próbál szerencsét.

Tavaly tavasszal éreztem először azt, hogy ahhoz még fiatal vagyok, hogy lehúzzam a rolót. Nyitott lettem egy új kapcsolatra. Kíváncsiságból beregisztráltam egy Internetes társkereső oldalra, de nem görcsöltem rá, hogy jöjjön az Igazi. Több férfival is levelet váltottam, de egy randim sem volt. Majd fotó alapján ismerősnek tűnt egy srác, akiről tudtam, hogy a Facebookon is az ismerősöm, de személyesen nem ismerjük egymást. Albert Zoltánnal elkezdtünk levelezni és rengeteg közös témánk lett, hiszen ő is zenész és húsz évig hajón muzsikált, de a vírus miatt fel kellett hagynia a külföldi munkájával. Nem sok időt fecséreltünk az online világban, hanem pár levélváltás után személyesen találkoztunk.

- nyilatkozta Katinka a Blikk Rúzsnak. Az édesanya boldogabb mint valaha, hiszen össze is bútoroznak szerelmével.

Úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk milyen egy fedél alatt élni. Nagy változás jön az életünkben, hiszen Katinkámmal elköltözünk édesanyámtól és összeköltözünk egy szép nagy házba a párommal.

- tette hozzá az énekesnő.