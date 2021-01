Amint jött a lehetőség, Pásztor Erzsi Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő azonnal jelezte, hogy igényelni szeretné a koronavírus elleni vakcinát.

"Nekem nincs internetem, ezért postai úton küldtem vissza az igénylőlapot, amit Müller Cecília küldött minden nyugdíjas korúnak. Azonnal igényeltem a vakcinát, és amint lehetőség nyílik rá, megyek és beoltatom magam! Remélem, minél többen így tesznek majd, mert mégiscsak ez a legjobb módja annak, hogy leküzdjük ezt a ronda vírust" - nyilatkozta a Metrolpolnak színművésznő.

Persze a 84 éves színésznőnek sem telnek nehéz pillanatok nélkül a mindennapjai, nagyon hiányzik neki a színpad és a kollégák, de optimistán áll a helyzethez és reméli, hogy hamarosan minden a régi lesz.

"Eszem ágában sincs magamba roskadni! Átéltem már nehezebb időket is, például a második világháború alatt, amikor a pincében húztuk meg magunkat a bombázások alatt. Féltünk és néha enni is alig volt mit. Onnan is kijöttem, ezúttal sem tervezem másként: szándékomban áll még színpadra állni az életben! Jóllehet néha úgy érzem, erre már nem lesz lehetőségem, de olyankor megrázom magam, nem hagyva, hogy a rossz gondolatok felülkerekedjenek rajtam" - mondta Pásztor Erzsi.