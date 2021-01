Laklóth Aladár a TV2 vadonatúj napi sorozatában, a Doktor Balatonban tűnt fel. Nincs azonban könnyű év mögötte, a koronavírus őt is megviselte. De számára nem kérdés, hogy betartja a korlátozásokat.

„Az igazság az, hogy én tavasszal, az első hullám idején is nagyon fegyelmezett voltam, betartottam minden szabályt. Otthon, a karanténban azzal szórakoztattam az ismerőseimet, hogy verseket szavaltam a neten. Akkor még azonban a közvetlen környezetemben nem volt senki, aki megfertőződött volna" - árulta el a Ripostnak.

A színész sok barátját, pályatársát veszítette el a járvány miatt, így nem kérdés, hogy be fogja oltatni magát a vakcinával, hiszen csak így győzhető le a vírus szerinte.

„Szörnyű halálesetek történtek az utóbbi időszakban. Balázs Fecó nagyon jó barátom volt, de említhetném Böröndi Tamást is, a Vidám Színpad igazgatóját, akivel szintén nagyon jóban voltam. Őt is elvesztettük, és Kelemen Csabát is, akivel még Egerben dolgoztam együtt. Sajnos ezek miatt sok dolgot átértékeltem, hiszen sok közeli ismerősöm hunyt el, vagy kapta el a koronavírust. Így számomra nem is volt kérdés, hogy regisztrálok, és várom, hogy megérkezzen a vakcina"