Pálfi Gergő hétről hétre bizonyítja, hogy helye van az Exatlon Kihívóinak a csapatában! A családja amellett, hogy borzasztóan büszke rá, nagyon hiányolja is a családi fészekből. Nővére, Pálfi Panna őszintén beszélt róla, hogy mennyire megviseli testvére távolsága.

Mióta Dominikán van minden este vele álmodok, hogy ott vagyok mellette a pályákon, végigszaladok minden akadályon és üvöltök, hogy hajrá tesó! Mintha ott lennek vele, reggelente fáradtan kelek, de nem érdekel, ha a lelkem vele tud küzdeni.

-Momdta a Ripostnak az aggódó testvér, aki operaénekes.

Gergő korábban modellkedett és DJ-ként is dolgozott, így kölcsönösen segítettük egymást a zenei életben is. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy az elektronikus zenét keverhetnék az operával. Meg is született az első ilyen dalom, amiben Gergő támogatott a leginkább. Most már ott tartok, hogy hamarosan megjelenik az első saját dalom, a következőt pedig a testvéremről szeretném írni, hogy mindenki megismerhesse őt!

– Tette hozzá a La Divaként elismert Panna.